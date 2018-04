Contribution : Réflexion autour de la doctrine militaire algérienne

Par Tewfik Hamel

Consultant et chercheur en Histoire militaire & études de défense

« La doctrine militaire, dans son ensemble, est le résultat d’une profondeur intellectuelle, culturelle et civilisationnelle, qui se perpétue de génération en génération, puisant ses principes du legs historique de la lutte de la Nation, de son combat sans merci contre le colonialisme et des valeurs suprêmes et les législations de l’Etat, qui est revue et actualisée, à chaque fois que nécessaire, pour s’adapter aux variations des données géopolitiques. Elle constitue de ce fait les fondements de la politique de la Défense Nationale et une assise essentielle dans l’élaboration de la stratégie militaire ».

Le Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah

La Doctrine :

Comment la doctrine évolue-t-elle? Quelles sont les forces et les processus qui conduisent une armée à refonder la façon dont elle entend se battre? Plusieurs hypothèses ont été avancées sur l’origine de la doctrine, et le débat continue à propos l’influence des différentes variables sur le développement doctrinal. Au centre de ce débat se trouve la préoccupation d’expliquer les différences et les similitudes dans le développement de la doctrine militaire par les organisations militaires.Théoriquement, le projet politique d’un Etat définit les termes de référence de sa stratégie militaire, qui à son tour dicte le type de ses doctrines militaires. En définissant une stratégie de sécurité nationale, une nation dote son armée d’un cadre pour le développement organisationnel et l’équipement c’est-à-dire le développement d’une doctrine. La stratégie militaire devrait théoriquement apporter des détails à l’utilisation stratégique de l’instrument de la puissance militaire. La stratégie militaire définit est définie comme « la direction et l’utilisation de la force et la menace de la force aux fins de la politique décidée par la politique.» (Colin Gray). Dans « Les Sources de la doctrine militaire », Barry Posen estime que la doctrine militaire est la « composante de la grande stratégie qui aborde explicitement les moyens militaires ». Deux questions deviennent importantes dans toute discussion sur les moyens militaires 1.) Quels moyens doivent être utilisés? 2) comment doivent-ils être employés?

Sans un soutien politique et de l’opinion publique, il sera difficile de mettre en œuvre les réformes nécessaires, mais parfois difficiles, qui sont cruciales pour la préparation et des services armés pour le nouveau siècle. La doctrine de non intervention en dehors des frontières exige un affinement subtil vers une sorte d’ambiguïté stratégique. Un exercice très difficile car ambiguïté stratégique implique aussi efficacité, crédibilité, fermeté, détermination

Toutefois, les engagements américains en Irak et en Afghanistan, par exemple, ont eu tendance à se concentrer sur la façon de se battre plutôt que sur la raison de se battre, sur la doctrine plutôt que sur la stratégie, sur le niveau militaire plutôt que sur le niveau politique.

En pratique, la doctrine évolue comme n’importe quel autre complexe d’idées. Elle constitue l’ensemble des « croyances institutionnalisées sur ce qui fonctionne dans la guerre et les opérations militaires », le « logiciel de la puissance militaire », et comprend trois éléments essentiels: la théorie, la culture et l’autorité. La doctrine a besoin d’un élément de théorie parce que « la doctrine doit être fondée sur des hypothèses de ce qui fonctionne et de ce qui mène à la victoire ». Elle a également besoin de l’élément culturel, car elle doit « s’inscrire dans le discours militaire du moment ».

Enfin, il faut un élément d’autorité, car elle ne peut pas être « juste l’une des nombreuses voix sur le marché militaire des idées et des concepts » s’il doit avoir un effet intégrateur. La mise en balance des trois éléments peut se faire de différentes manières et produire ainsi trois « types idéaux » de doctrine: la doctrine comme un

Outil de commandement ; l’autorité de dire ce qu’il faut faire

Outil de changement ; l’autorité de dire ce qu’il doit être

Outil d’éducation ; l’autorité de dire ce que nous faisons, et pourquoi, et qui sommes-nous pour l’instant.

Encadrée de cette manière par son contexte historique et stratégique, la doctrine militaire vise à prescrire la manière dont une force armée se battra. Une doctrine idéale devrait être interarmées. La doctrine militaire idéale serait véritablement conjointe (c’est-à-dire intégrant les opérations terrestres, aériennes, maritimes et spéciales de manière alignée) et suffisamment flexible pour faire face à toute sortes de scénarios et menaces prévisibles et imprévus, ainsi qu’à toute une gamme d’objectifs politiques. Les considérations militaires, politiques, économiques ou sociales influent sur les opérations et les stratégies, et la doctrine devrait par conséquent être adaptée au contexte stratégique. Dans les années 1920, John Frederick Charles Fuller écrit: « L’idée centrale d’une armée est connue comme sa doctrine qui, pour être saine, doit être basée sur les principes de la guerre, et qui, pour être efficace, doit être assez élastique pour permettre une mutation conforme au changement de circonstances. Dans son rapport ultime avec la compréhension humaine, cette idée central ou doctrine n’est autre que le bon sens – c’est-à-dire une action adaptée aux circonstances. En soi, le danger d’une doctrine est qu’elle est susceptible de s’ossifier dans un dogme […]. Dans le passé, beaucoup d’armées ont été détruites par la discorde interne, et certaines ont été détruites par les armes de leurs adversaires, mais la majorité a péri en adhérant à des dogmes nés de leurs succès passés – autodestruction ou suicide par inertie de l’esprit ».

La culture organisationnelle :

La détermination à modifier la mentalité des forces armées en faveur de campagnes interarmées et expéditionnaires pour faire face au chaos aux frontières semble au cœur des efforts de la modernisation des forces algériennes. La nature de l’équipement et des armements acquis ces dernières années révèlent clairement que les menaces étatiques sont au cœur des préoccupations de sécurité des dirigeants algériens. La doctrine est aussi déterminée par le contexte stratégique et la nature des menaces : qu’est l’ennemi ? Elle doit être une réponse opérationnelle à la question « qui, quand, où et comment l’adversaire pourrait attaquer-riposter ». Toutefois, la pensée militaire est très techniciste. Elle a l’apparence d’un calcul rationnelle de moyens-fins, mais à cause de certaines hypothèses sur les divisions entre la sphère de la guerre et la sphère politique, le résultat est un échec des opérations militaires à être correctement aligné avec les objectifs politiques.

Les sources de la cohésion militaire se trouvent dans deux facteurs : 1) la force de persuasion de l’idéologie et des pouvoirs de coercition du régime ; 2) la capacité de l’armée de former ses troupes libres de toute ingérence politique. Il y a un débat constant dans l’armée et un nombre élevé d’intellectuels militaires, des officiers dont la tâche principale est l’activité intellectuelle.

Plusieurs officiers effectuant la recherche sont éparpillés à travers le pays. Ils travaillent dans l’éducation militaire professionnelle, la formation, l’élaboration des doctrines et concepts militaires, les unités de l’administration centrale, la préparation des plans et des politiques. Ils écrivent pour des revues militaires comme El-djeich, Strategia, etc.

Une série de théories ont comme socle commun l’idée selon laquelle toutes les organisations résistent à des changements coûteux. Le changement majeur vient rarement de l’intérieur de l’établissement militaire. Car les institutions humaines -en particulier les bureaucraties qui fonctionnent au jour le jour-constituent en elles-mêmes un des obstacles à une adaptation efficace car elles n’existent pas pour s’adapter à un monde changeant et incertain. Peu d’institutions se revitalisent sans d’énormes pressions extérieures. Le but des organisations est de créer la stabilité et la continuité. Le changement crée l’incertitude, produit des gagnants et des perdants et perturbe les processus et opérations standard. Les organisations visent à imposer l’ordre à un monde intrinsèquement chaotique et ambigu. Elles existent pour servir de freins à des changements importants qui perturbent les comportements existants. La plupart des bureaucratisons s’opposent au changement comme il représente une menace directe à leur position. Sir Michael Howard expliquait: « La profession militaire est, comme d’autres professions, une bureaucratie et les bureaucraties accommodent difficilement des penseurs originaux exceptionnels. Ces personnes ont tendance à être des collègues difficiles ».

En effet, de nombreuses organisations et professions développent des savoirs ésotériques. Une profession est plus qu’un groupe de compétences spécialisées acquises grâce à une formation intensive. Généralement, les hypothèses et les logiques de fonctionnement d’une profession ne sont pas partagées par le reste de la société. Elles définissent les problèmes dans leurs propres façons spécifiques et sont fermement liées à un ensemble de procédures normalisées.

A ce titre, un groupe professionnel développe un sentiment d’identité de groupe et un système d’administration interne. L’auto-administration -souvent soutenue par l’intervention de l’État- implique la croissance d’un corps d’éthique et de normes de performance.Les membres de ces organisations et professions socialisés dans les normes de leur domaine viennent à accepter ces cadres cognitifs, symboliques et émotionnelles comme naturel et évident. Ses membres développent « l’habitus », selon l’expression de Pierre Bourdieu. Cela est vrai à un degré inaccoutumé pour les militaires qui épousent sans réserve la philosophie du corps, entrainée par l’endoctrinement culturel.

La culture organisationnelle est une variable médiatrice entre l’environnement (national et international) et la doctrine. Elle sert des objectifs à la fois normatifs et fonctionnels, aidant l’organisation à comprendre l’environnement fréquemment inondé d’informations ambiguës dans lequel elle opère. Elle contribue aussi à lier les organisations en fournissant des valeurs partagées aux membres de l’organisation. De cette façon, la culture améliore la capacité d’une organisation à répondre à certains défis, en liant les membres et filtrant les informations utiles. Cependant, elle peut aussi conduire l’organisation à répondre mal à d’autres défis, en filtrant et écartant une information potentiellement importante. Les historiens identifient l’aversion à l’adaptation étant l’une cause de l’inefficacité organisationnelle dans les conflits. Toutefois, les militaires génèrent en interne des changements qui les aident à atteindre leurs objectifs lorsqu’ils perçoivent des changements dans l’environnement stratégique. Les militaires peuvent changer avec une certaine rapidité lorsqu’ils sont confrontés à une menace susceptible de faire échouer la doctrine existante.Le changement doctrinal nécessite souvent une longue période de gestation avant de se concrétiser.A la fin des années 1980, la doctrine de l’armée algérienne était principalement axée sur les menaces et guerres étatiques. Par conséquent, au début de la guerre asymétrique menée par les terroristes islamistes dans les années 1990, il a fallu du temps aux forces algériennes pour connaitre l’ennemi, s’adapter dans un contexte extrêmement difficile et ensuite reprendre l’initiative.

La théorie organisationnelle souligne l’importance de « la culture de l’institution militaire, la relation entre la culture et les doctrines stratégiques, et l’influence de cette culture organisationnelle sur l’interprétation des environnements externes dans lesquels l’armée » opère.Rien de surprenant que les organisations militaires -avec leurs puissants mécanismes d’assimilation- développent des cultures fortes et durables. Une organisation militaire doit étouffer dans une certaine mesure des valeurs sociétales qui pourraient menacer l’intégrité du groupe, telles que l’équité, l’égalité, l’indépendance et les droits individuels. Car la guerre est un exercice de groupe ; elle exige que les décisions soient prises, comprises, acceptées et exécutées de façon rapide et instinctive. La compréhension collective rend cela possible. Un cadre commun diminue l’incertitude dans la guerre et augmente la capacité de ses membres à réagir rapidement. L’inculcation des valeurs et des croyances comme l’intégrité, l’obéissance, la loyauté, la confiance, etc. permet de développer un cadre commun. Bien que le concept de la cohésion ait de multiples facettes, la cohésion du groupe est essentielle à l’efficacité militaire. En effet, il existe une relation positive entre cohésion et performance. La culture d’une organisation militaire est largement fonctionnelle. Les efforts pour développer une culture forte contribuent également à la qualité durable des cultures militaires.

La culture de toute organisation militaire est complexe, avec une grande variété d’aspects à la fois se renfonçant mutuellement et contradictoires. La culture organisationnelle militaire comprend les identités, les normes et les valeurs (englobant les hypothèses, les idées et les croyances) qui à la fois sont profondément intériorisées par une organisation militaire et simultanément encadrent la manière dont l’organisation perçoit le monde, son rôle et ses fonctions.Mais sans une compréhension de ce qui se passe, pourquoi il se produit (y compris le contexte historique), comment s’est-il produit, et ce qu’un acteur cherche à atteindre, il n’y a pas de stratégie. En d’autres termes, pour comprendre une chose, et tenter ainsi de la changer selon une politique souhaitée, ceux qui élaborent la stratégie doivent connaître le contexte dans lequel ils agissent et comment il peut être canalisé pour atteindre l’état final recherché. Étant donné que les responsabilités de la chaîne du haut commandement militaire doit être chapeautée par l’autorité politique généralement des civils, il devrait être tout à fait évident que le concept puissant de l’effet stratégique doit être dominé par les calculs politiques. En ce sens, les derniers changements constitutionnels ont clairement instauré la primauté du civil, ce que les différentes déclarations de hauts responsables militaires ont confirmé à plusieurs reprises. En ce sens, il est logique de s’attendre à ce que changement aura des implications sur l’institution militaire et les relations civilo-militaires. Une question à laquelle il faut y réfléchir sérieusement.

Armée et société

L’armée est une partie intégrante d’une société; et l’essence d’un militaire, le citoyen en uniforme, est le reflet de cette société. Puisque les militaires reflètent leurs propres sociétés et que chaque armée a une relation particulière avec la société qu’elle défende,il n’est pas surprenant que l’institution militaire soit elle-aussi traversée par de virulents débats sur de nombreux sujets. Avec la tendance vers la démocratisation, le défi de la réforme n’est pas une question de l’intégration des nouvelles technologies, mais d’adapter l’armée au paysage actuel des réalités politiques. Certes, l’armée est plus ou moins une « institution totale », mais elle est concernée par les dynamiques qui secouent la société dont elle issue. Il n’est pas possible de discuter des systèmes de croyances des militaires en dehors du contexte politique et culturel plus large dans lequel ces systèmes sont développés et dans lequel les forces armées opèrent. Mais l’armée appréhende l’environnement physique et social à travers son propre prisme, système de croyances institutionnel et culture organisationnelle. Tout groupe social véhicule une vision du monde collective qui correspond à la situation historique qui le définit. Cette « vision du monde », comme une forme idéologique cohérente, exprime la conscience plus ou moins vague que le groupe a de lui-même et –lorsque confronté à d’autres groupes- lui confère une identité. Examiner sa vision du monde permet d’élucider les problèmes sociaux, politiques et moraux qui guident et structurent le travail d’un acteur donné. Ces problèmes sont souvent exprimés en termes d’ensembles d’aspirations, de tendances et de désirs qui reflètent non seulement la réalité, mais tentent de la constituer et la façonner.

La façon dont les changements dans la société affectent le travail et la mission du soldat et la profession militaire a suscité l’intérêt des sociologues. D’où l’intérêt d’avoir de sérieuses études sur l’implication des profonds changements de la société algériennes depuis son indépendance sur l’institution militaire algérienne notamment son lien avec la société civile. Le contexte dans lequel le stratège expose son travail est aussi important que le langage qu’il utilise. Sans le contexte c’est-à-dire l’état politique et stratégique final recherché par les décideurs politiques (les fins), les autres éléments de la stratégie (moyens et méthodes) perdent leur valeur. La stratégie est un processus de négociation entre ceux qui développement les fins (les décideurs) et ceux qui exécutent, par les moyens et méthodes. Cet échange crée un récit pour employer la force de façon à atteindre l’effet désiré. Dans une large mesure, l’armée est limitée par les décisions prises par les dirigeants politiques civils. En tout cas, c’est le nouveau cadre dans lequel l’armée algérienne est amenée à travailler. Peut-on évoquer la stratégie de la défense de l’Algérie sans tenir compte de cette évolution dans les rapports civilo-militaires et le changement de la société algérienne ?

La pensée et l’action militaires sont en partie autonome du, en partie en prise avec, et en partie subordonné à la société plus large dans lequel elles s’inscrivent. En résumé, les organisations militaires font face à une série de tensions : Les forces armées doivent 1) assurer l’efficacité militaire pour répondre aux changements du contexte stratégique ; et 2) être sensibles aux valeurs sociales plus larges et donc à la société dans laquelle ils sont implantés et qui les paie.

Les tensions qui découlent de ce double cadre ont été mises en lumière depuis la fin de la guerre froide et la lutte contre la guerre asymétrique des islamistes depuis le début de la décennie 1990.Ne pas tenir compte des changements en cours dans la société algérienne, revient à faire fausse route. Ce serait une erreur stratégique. L’armée est amenée à trouver sa place dans ce nouvel contexte plus large. D’où l’intérêt à ce que changement se fasse de façon progressive, concertée et négociée. Les voies mettant l’accent sur la stagnation du régime algérienne ont une vision superficielles et n’arrivent pas saisir les forces lourdes de l’histoire. La féminisation de l’armée algérienne, par exemple, est l’aboutissement de tendances profondes notamment démographiques et l’évolution des normes sociales.

Il y a une tendance à penser l’armée comme une institution plutôt homogène et largement « totale ». Bien que l’armée fonctionne avec un degré d’autonomie et de distance du reste de la société, elle n’est pas un système hermétique entièrement fermé. Les actions des forces militaires ne peuvent pas être pleinement comprises sans la prise en compte de leurs conceptions culturelles ou idéologiques de la situation.Toutefois, toute grande organisation à l’instar de l’armée est tenu d’être très diverses.Les forces armées algériennes sont composées de plusieurs sous-organisations, dont les plus importants sont les services : l’Armée de terre, l’Armée de l’air, la Marine nationale, la Défense aérienne du territoire. S’ajoutent à ces quatre principales forces armées : la Gendarmerie nationale et la Garde républicaine.Chacun s’efforce de maximiser son propre rôle.Pour pouvoir fonctionner efficacement sur le champ de bataille, les forces algériennes sont organisées en hiérarchies d’autorité. Le président, responsable de toutes les décisions finales, est le commandant en chef. Le Ministère à la défense contrôle toutes les forces et chaque service. Bien que les services armés partagent des attributs communs, chacun conserve une « identité et une personnalité » propre et est influencé dans ses actions par une culture et une « structure de commandement » inhérentes au service. La culture organisationnelle est un produit de l’histoire du service et des types de personnalité de ses principaux dirigeants. La culture du service se manifeste de diverses façons –priorités budgétaires, doctrine, formation, etc.

Au cours des dernières décennies, les sociétés (y compris l’Algérie) déménagent de plus en plus dans une phase libérale, une évolution qui augmente certains aspects de la distance des militaire du reste de la société. Car le libéralisme est en contraste avec l’éthique militaire. En effet, les sociétés du Sud au cours des dernières décennies ont connu des changements importants dans les valeurs et les attitudes sociales. Elles sont venues à adopter « un système de valeurs égocentriques, basées sur l’individualisme », diamétralement en contraste avec les exigences des forces armées. Ce fossé signifie un déclin du prestige et pouvoir d’attraction de l’institution militaire. L’armée n’est pas la seule à se trouver en contradiction avec les valeurs sociales. En plus du rejet croissant de l’obéissance aveugle et de la subordination aux autorités institutionnelles, la loyauté n’est pas automatique. D’autres institutions y compris la famille, l’école et les institutions politiques elles-aussi ont vu leur influence s’éroder progressivement. Les institutions existantes semblent moins pertinentes. L’époque contemporaine a vu l’évolution de l’armée vers un établissement professionnel, distinct de la société civile, qui devrait adhérer aux principes démocratiques et être subordonné au control civil.

Le problème de l’écart entre la culture militaire et la société est devenu plus visible à l’ère de la force de volontaires. Il y aura toujours une divergence entre la discipline requise d’une force de combat et l’individualisme de la société dont elle est chargée de défendre. Une armée efficace a sa propre culture distincte, qui met l’accent sur l’honneur, le courage et le sacrifice sous une structure de commandement. Les tentatives visant à effacer cette division en « civilisant » l’armée, ou en faisant du service l’objet d’expériences sociales, nuisent à l’efficacité et au moral des soldats. Les relations entre l’armée et la société civile sont à la fois problématiques et complexes, à commencer par une relation fusionnelle durant la guerre d’indépendance c’est-à-dire sans distinction entre les soldats et le reste de la société. Après l’indépendance, l’armée populaire algérienne, étant son rôle central dans la révolution, a joué un rôle important dans l’édification de l’Etat-nation algérienne et était la colonne vertébrale de l’Etat algérien. De nombreux cadres dans différents ministères venaient de l’armée. La guerre est devenue de plus en plus technique et coupée de la vie civile et l’armée algérienne s’est engagée dans un processus de professionnalisation. La décennie 1990 marque une nouvelle phase dans cette relation. Pour grande partie de la population, l’armée est dernier rempart contre l’obscurantisme islamiste, le gardien du « temple Etat-nation algérien ». La lutte contre le terrorisme à fourni l’armée une nouvelle légitimité, mais qui reste à revitaliser dans un contexte de plus en plus libéral. Cette tendance semble difficilement réversible.

Le vingtième siècle a vu un changement significatif dans la conduite de la guerre y compris dans les objectifs, les stratégies et les structures des organisations militaires. Ce changement militaire –dû principalement à des facteurs stratégiques, technologiques et sociétaux- ont réduit la capacité des États à mettre un terme aux conflits de manière décisive. Les facteurs sociétaux comme couverture médiatique accrue (l’exemple de la Prise d’otages d’In Amenas) et les normes changeantes et ont provoqué des changements majeurs pour les militaires. La place de la société dans la guerre a profondément changé. La culture contemporaine a érodé l’ethos guerrier. Les sociétés devenues une société sceptique de ceux qui adhèrent au code guerrier. Certes, ce phénomène est récent dans les pays de Sud, mais risque pour nombreuses raisons de se développer dans les années à venir. La demande de médecins grévistes de supprimer le service militaire n’est qu’un symptôme de ce phénomène, et constitue l’un des défis que l’institution militaire algérienne doit gérer. Comment continuer à attirer les meilleures compétences de la société dans un monde marqué par la « compression du temps-espace » ?Comment combler le vide et établir des ponts entre l’armée et la société ? L’implication de l’armée dans des projets de développement (partenariats industriels) et son intervention durant les catastrophes naturelles, etc. aident à maintenir ce lien déjà fort.

La non-intervention de l’Algérie en dehors de ses frontières est une doctrine politique, c’est-à-dire une doctrine destinée à mobiliser un soutien politique en faveur des objectifs non militaires de l’État. Ce type de doctrine pourrait en même temps satisfaire partiellement ou complètement chacune des deux branches du gouvernement: les forces armées à la recherche de forces raisonnablement structurées et les dirigeants politiques cherchant à légitimer ou à renforcer la politique étrangère ou intérieure. L’environnement international a beaucoup évolué et le contexte stratégique est extrêmement volatile. Le renversement du régime libyen, la déstabilisation de la Syrie, la rapidité de la dégradation des relations de la Russie avec l’Occident, le soutien apportée par des membres de l’alliance atlantique une organisation considérée comme terroriste par le Turquie alors qu’elle est un allié de l’OTAN, etc. sont autant d’événement qui laissent chaque observateur perplexe et prudent. Le cas de la Turquie est saisissant pour les pays de Sud (y compris l’Algérie) qui s’engagent dans des partenariats de sécurité avec les Etats-Unis.Certes, vaux mieux avoir les Etats-Unis un ami/allié qu’un ennemi, mais il est nécessaire à avoir à l’esprit le cas turc lorsqu’il est question d’apprécier la nature de la relation avec l’Amérique.

La question qui se pose aujourd’hui est de savoir si l’on peut parler de la stratégie de défense et militaire de l’Algérie sans tenir compte du projet politique : quels sont les grands objectifs et les valeurs fondamentales de la nation ? Quel est le modèle économique de l’Algérie ? Outre le contexte stratégique et un diagnostic minutieux des dangers, menaces et ennemis qui guettent le pays, l’évolution de la stratégie de défense sera également façonnée par l’évolution des relations civilo-militaires et la tendance libérale qui anime la société algérienne. A ce titre, il semble que les deux projets de loi adoptés par les députés à l’APN sur l’obligation de réserves des militaires ne contribuent à dynamiser la pensée stratégique en Algérie. L’institution militaire a besoin de dynamisme, d’un débat constant surtout dans un monde qui connait des changements rapides et fluides. En particulier dans un monde volatile, incertain, complexe et ambigu, le général Beaufre avait raison lorsqu’il affirmait : « dans les armées, la discipline doit être stricte mais la pensée doit être libre». L’armée algérienne a besoin de renfoncer ses liens avec la société et contribuer à promouvoir la culture et la pensée stratégiques. Etablir des ponts avec la société est indispensable.

Pour plus d’informations voir le numéro intitulé « Understanding Military Doctrine » édité par Magnus Peterssonen dans Journal of Strategic Studies, Vol. 39, N°. 2, 2016